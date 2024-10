Salmi ancora in silenzio. Biagini: "Siamo delusi. Il pari era più giusto"

Per la seconda settimana di fila non parla a fine gara mister Francesco Salmi, ma tocca al direttore dell’area tecnica Alberto Biagini commentare il ko di Prato. "Dopo il finale un po’ nervoso – spiega – il mister è andato subito in pullman e per questo parlo io, ma non ci sono problemi. Per la sconfitta siamo molto rammaricati, penso che il pari sarebbe stato più giusto, ma in queste partite fanno la differenza gli episodi. Loro sono stati bravi sul colpo di testa di Cela, noi abbiamo avuto qualche palla per rimediare ma non siamo stati freddi. Non è stata la miglior Cittadella comunque, ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione. Loro si sono confermati squadra che corre e dà l’anima. Chi segnava per primo avrebbe vinto. Ora bisogna tornare a lavorare con lo spirito di sempre, da neopromossa, se avremo quello faremo una buona stagione. In un girone così difficile dobbiamo sempre fare "guerriglia". Il rimpianto è che l’avversario era alla portata ma ora abbiamo 3 gare in una settimana per rimetterci a correre. I ko di Fontana e Sardella? Sono la cosa che ci dispiace di più di questo inizio, ma devo dire che sia Carretti che Martey che li hanno sostituiti qui a Prato sono stati per me fra i più positivi".

RIsultati. La 6^ giornata: Zenith-Cittadella 1-0, Sasso M.-Sammaurese 2-2, Imolese-Ravenna 0-1, Piacenza-Prato 4-0, Tau-Corticella 4-0, Forlì-Fiorenzuola 2-0, Pistoiese-Tuttocuoio 1-0, Riccione-Progresso 1-1, rinv. 16/10 San Marino-Lentigione. Clas. Tau 18, Forlì 13, Piacenza, Pistoiese e Sasso M. 11, Imolese 10, Ravenna, Cittadella e Tuttocuoio 9, Zenith, Lentigione e San Marino 7, Riccione, Fiorenzuola e Prato 5, Corticella 4, Sammaurese 3, Progresso 2.