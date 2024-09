San Felice torna ad essere un set ’CineValley’ omaggia Renato Pozzetto

Per il secondo anno San Felice è un vasto e diffuso set cinematografico, una sorta di Cinecittà della Bassa modenese: ’CineValley’. Questa sarà l’atmosfera che per tre giornate dal 4 al 6 ottobre si vorrà fare respirare alle migliaia di persone attese anche quest’anno, dopo il successo di pubblico decretato l’anno scorso a ’Villaggio Fantozzi’. Nato dall’idea di Federico Mazzoli di San Felice 1893 Banca Popolare, di Roberto Gatti, patron dell’evento, e Roberto Galassi, regista e co-ideatore e co-produttore, l’anno scorso l’iniziativa in una sola giornata ha portato in paese oltre 11mila persone. Nel suo secondo anno ’Villaggio del Cinema’ renderà, invece, omaggio a Renato Pozzetto, che di Paolo Villaggio fu amico, ma soprattutto al grande cinema italiano. E per questo avrà come madrina d’accezione una attrice iconica come Ornella Muti insieme alla figlia Naike Rivelli. "A differenza dell’anno scorso che avevamo un personaggio drammaticamente simpatico, quest’anno – ha spiegato Galassi – abbiamo voluto omaggiare Renato Pozzetto che rappresenta uno scorcio di memoria, di autentica italianità, particolarmente con ’Ragazzo di campagna’, che a nostro avviso va ricordata e valorizzata. CineValley è quindi una operazione anche di memoria, ma a differenza dell’anno scorso una operazione più romantica, che divertente". Contribuiranno ad accendere l’emozione gli oltre 400 attori e figuranti che animeranno il paese sotto le maestose scenografie di Roberto Gavioli dedicate a sette film di grandi registi come Fellini, Benigni, Vanzina, Tornatore, che invaderanno le 11 location che fanno da anfiteatro a questo pittoresco evento, che da mesi si sta accuratamente preparando. "Il paese – dice Gatti – sarà ricco di eventi per tutti e tre i giorni. Avremo la possibilità di incontrare Ornella Muti, Alvaro Vitali, il maestro d’animazione Enzo D’Alò, che presenterà in anteprima il nuovo film ’Miriam e il segreto...’, che verranno a San Felice a disposizione di fotografi e persone. Sarà spettacolo per tre giorni.Quest’anno abbiamo voluto celebrare qui tutte le espressioni artistiche". Allestita la mostra fotografica sospesa del maestro della fotografia Claudio Porcarelli, che ritrae volti celebri del cinema italiano e americano. Sabato 5 ottobre omaggio agli anni ’70 e ’80 con la dedica al film ’I ragazzi del Columbus’, auto d’epoca, dj set con dj Herbie e dj Valdrè, street food e figuranti hippies. L’evento includerà performance di artisti del calibro di Simone Tomassini e Sandy Marton, che festeggerà nel Villaggio del Cinema i 40 anni del singolo ’People from Ibiza’, i 40 anni del film ’Vacanze di Natale’ e culminerà con la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, con un set aperto al pubblico dedicato al film ’La dolce vita’ e il grande show con tutti i figuranti in scena domenica 6 ottobre, presentato da La Strana Coppia e Clarissa Martinelli di Radio Bruno. In occasione del CineValley anche quest’anno Photoclub Eyes E.F.I. ha lanciato il concorso fotografico, aperto pure ai video, ’PhotoValley Contest 2024’, dedicato esclusivamente al grande show della domenica 6 ottobre e a ciò che accade in quella giornata, le cui premiazioni saranno fatte il 15 dicembre.

Alberto Greco