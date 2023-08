Sassuolo: Interventi sull'Illuminazione al Cimitero di San Michele dei Mucchietti

Due mesi fa il nuovo ascensore presso il cimitero nuovo urbano, nei prossimi giorni altre importanti manutenzioni previste su un altro cimitero cittadino, ovvero quello di San Michele dei Mucchietti. L’Amministrazione comunale, infatti, ha stanziato circa 10mila euro con cui provvederà ad alcune migliorie che gli ultimi sopralluoghi dei tecnici e le segnalazioni dei cittadini hanno reso indifferibili. Le prime riguardano l’impianto elettrico e l’illuminazione votiva dei corpi A, B, C, D, E, G del cimitero frazionale. "Realizzati nella zona più vecchia del cimitero, risultano obsoleti e non più funzionanti: è stata constatata la necessità di eseguire un radicale intervento di ammodernamento tecnologico", scrivono i tecnici del Comune, che provvederanno alla sostituzione con l’impiego di dispositivi con tecnologia di ultima generazione del tipo a LED per una spesa complessiva di poco più di 7mila euro (7785 per la precisione) ed un cronoprogramma che prevede una decina di giorni di lavori. Contestualmente, si provvederà anche al rifacimento integrale dei servizi igienici del cimitero stesso, "non adatti – scrivono i tecnici – alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare delle persone diversamente abili". Lo stanziamento per questo secondo intervento è di 2mila euro.