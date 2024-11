Scomparsa di Daniela Ruggi: tutti i punti oscuri

Era tornata a casa Daniela, dopo quell’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo. E’ stata l’ambulanza a riportarla nella sua abitazione di Vitriola di Montefiorino quel giorno, lo scorso 18 settembre.

Daniela si è chiusa la porta alle spalle ed è sparita nel nulla. Era solita non dare notizie di sé per qualche giorno; fare lunghe passeggiate oppure restare chiusa in casa ma anche raggiungere con i mezzi pubblici la città. Nessuno, quindi, si è fatto domande su quel prolungato silenzio fino a che un’assistente sociale – che seguiva la giovane – non ha interpellato il sindaco, chiedendo notizie.

La procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti, con l’ipotesi di reato di sequestro di persona a seguito della scomparsa di Daniela Ruggi, 31 anni. Parliamo della ragazza che lo scorso 18 settembre è stata trasportata in ospedale, a Sassuolo per una visita al termine della quale è poi rientrata a casa, accompagnata dai sanitari.

Da quel momento, da quel 18 settembre di Daniela non si è saputo più nulla e di lei si è occupato anche Chi L’Ha Visto.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena e di Pavullo e lunedì i militari hanno setacciato diverse zone boschive e non di Montefiorino, in particolare nei pressi dell’abitazione della giovane.

La casa della 31enne, inoltre, risulta sotto sequestro dopo alcuni sopralluoghi effettuati sempre dai militari dell’Arma. "So che hanno fatto una battuta di ricerca – conferma il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini –. Ho presentato io denuncia di scomparsa da che l’assistente sociale mi ha fatto sapere che non si sapeva nulla della ragazza. Viveva sola a Montefiorino: la famiglia vive a Prignano". L’apertura del fascicolo in procura rappresenta ovviamente un atto dovuto, al fine di consentire ai carabinieri di indagare a 360 gradi sulla scomparsa della ragazza. Si indaga contro ignoti e per sequestro di persona ma, venissero a galla nuovi elementi, l’ipotesi di reato potrebbe anche ‘aggravarsi’.

E’ vero che la giovane era solita appunto allontanarsi per piccoli ‘viaggi’ e lunghe passeggiate ma è anche vero che, all’improvviso, nessuno l’ha più vista in paese e non è stato più possibile rintracciarla. Pare che la vita di Daniela fosse caratterizzata anche da dissidi familiari. "Viveva in solitudine – confermano dal paese – il papà è morto tanto tempo fa. Era molto sola povera ragazza".

Ovviamente gli accertamenti dei militari, coordinati dalla procura si concentrano sugli spostamenti della 31enne il giorno della scomparsa e su eventuali ‘avvistamenti’ nei giorni successivi.

E’ possibile che dal vaglio delle telecamere , così come dagli accessi (in entrata e in uscita) delle auto dal paese emerga qualcosa ma pare non sia possibile risalire ai movimenti della ragazza il giorno dell’accesso al ps, ad esempio. A quanto pare le registrazioni del nosocomio non sarebbero state acquisite essendo che la denuncia partita comunque in ‘ritardo’. Al momento la scomparsa della giovane resta un mistero.

(Foto di Chi l’ha visto)

Valentina Reggiani