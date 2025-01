"Scuole, dalla giunta solo fumo negli occhi"

"È paradossale che in una città come Carpi, che si vanta di essere un centro culturale ed educativo, non si riescano a garantire le aule necessarie per tutti gli studenti. Mentre si parla di spazi per attività extrascolastiche, il problema reale è che molti ragazzi non hanno nemmeno un banco su cui studiare ogni giorno. È fondamentale riportare l’attenzione sulle priorità: prima le aule, poi tutto il resto". Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per voce del suo responsabile Francesco Natale, interviene sulla questione degli spazi scolastici che sta penalizzando in particolare gli studenti del liceo Fanti (quelli del biennio restano a casa un giorno a settimana per mancanza di aule, mentre altri vengono ospitati temporaneamente presso l’Istituto Vallauri). "Gli istituti - prosegue Matteo Terzilli, responsabile scuole di GN Carpi - sono già piene di progetti extrascolastici, ma non possiamo pensare che queste attività abbiano la precedenza sul diritto allo studio quotidiano. Gli studenti meritano spazi adeguati. È necessario che le istituzioni comunali e provinciali si attivino subito per trovare soluzioni concrete e durature, invece di disperdere risorse in iniziative secondarie". Specifica Tommaso Casolari, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: "Non siamo contrari alle attività extrascolastiche e ad una scuola sempre più aperta, tuttavia non è accettabile far passare in secondo piano il problema della carenza delle aule. Come Fratelli d’Italia, continueremo a chiedere risposte immediate e interventi strutturali che mettano al centro gli studenti e il loro futuro". Nel frattempo, proseguono i lavori per il nuovo edificio scolastico, costruito in adiacenza al liceo Fanti (nel cortile), a due piani con nove aule destinate all’attività didattica di circa 55 metri quadrati ciascuna e con i relativi servizi igienici, e che sarà operativo il prossimo anno scolastico 2025/2026. L’edificio sarà indipendente e ospiterà nove classi del Fanti al piano terra e nove del vicino istituto Da Vinci al primo piano. Un intervento, a carico della Provincia, che è stato reputato necessario proprio per far fronte all’aumento della popolazione scolastica e alla mancanza di aule.