"Se sbagli non c’è rimedio"

"Io purtroppo – fa notare Carlo Reghizzi – recentemente ho avuto una brutta esperienza con lo smaltimento dei rifiuti e mi piacerebbe farlo presente. Circa una settimana fa ho sbagliato a buttare un sacchetto dei rifiuti in un cassonetto vicino ai Torrazzi, ho chiesto l’intervento di qualcuno e ho aspettato per più di un’ora e mezza, sperando che mi mandassero un operatore per aprirlo e recuperare le mie cose, tutto questo per poi sentirmi dire che i cassonetti sono ’inapribili’ e quindi che è impossibile recuperare qualsiasi cosa ci sia all’interno. È assurdo, possibile

che non ci sia un modo per rimediare?".