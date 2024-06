Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano le serate d’estate allo Skatepark di Carpi organizzate da ‘Asd Team Carpi skateboard’: tutti i mercoledì, per gli appassionati di skate appuntamento nell’impianto di via Sigonio, per trascorrere una serata all’insegna del loro sport preferito e della buona musica. Durante le serate si potrà giocare a biliardino, tennis da tavolo, dedicarsi a vari laboratori artistici e assistere a proiezioni di film e documentari. Allo skatepark, un’area di 1.400 mq immersa nel verde, si potranno ricevere lezioni (a partire dai 15 anni) per imparare a stare in equilibrio sulla tavola oltre a passare una bella serata con gli amici. Attivo anche un bar per il ristoro di grandi e piccini. La manifestazione, che inizia mercoledì 19 giugno, alle 21, col concerto di Legni Vecchi – Ventre – Konoha, ha il patrocinio di Comune di Carpi, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Uisp, FISR e Circolo Graziosi. In molti Comuni lo skatepark è una struttura che viene utilizzata per fare aggregare i giovani, che magari non svolgono uno sport tradizionale ma che in ogni caso cercano di incontrare i coetanei.