"Siamo giovani e talentuosi"

Forse il giocatore più atteso di tutta la stagione, il colpo di mercato che anche le big hanno invidiato a Modena. Le amichevoli hanno dimostrato che Miguel Gutierrez deve fare ancora tanta strada, ma intanto a Piacenza esordirà da titolare domenica alle 16 e vorrà subito dimostrare che il salto di qualità, da Taranto a Modena, se lo è meritato tutto. A margine della presentazione della partnership con Autoclub Modena, é stato allora proprio lo schiacciatore cubano José Miguel Gutierrez a parlare della nuova stagione in gialloblù e del debutto in campionato fra quattro giorni.

"Manca poco al via della Superlega - dichiara Gutierrez - e posso dire che ci stiamo preparando bene, l’obiettivo è cominciare la nuova stagione con il piede giusto. Siamo carichi, non vediamo l’ora di iniziare. Certo, abbiamo perso le ultime due amichevoli non giocandole come ci eravamo abituati a giocare nelle prime uscite stagionali, ma siamo una squadra giovane con talento e possiamo fare sicuramente meglio. Piacenza? É una squadra che conosco bene, molto forte come in tutti gli ultimi anni di SuperLega. Dobbiamo partire forte e affrontarli nel miglior modo possibile". Poi il cubano passa ad analizzare la piazza nella quale é arrivato, carica di storia, anche cubana sé pensiamo ai trascorsi di Gato, Dennis o più di recente Juantorena. "Per me é un sogno giocare al PalaPanini e indossare la maglia di Modena, volevo giocare qui fin da quando ero un bambino. É una città bellissima e un gruppo che mi ha accolto bene fin da subito, qui mi trovo bene e devo dare il massimo in ogni allenamento e partita per crescere sia dal punto di vista personale che collettivo". Infine gli obiettivi personali: "Sono qui per migliorare e imparare. In che fondamentali? In tutto, ogni giorno e ogni minuto, per la squadra".

L’Autoclub Modena di Matteo Soncini che ha ospitato la conferenza stampa sbarcherà sulla maglia: "Aver dato vita, dopo anni di collaborazione, a una partnership più sostanziosa, é per noi motivo di grande orgoglio e anche un privilegio per quanto da sempre siamo legati al nostro territorio" ha dichiarato lo stesso Socini a margine della conferenza.

Presentazione. Oggi al PalaPanini sarà la volta di un doppio importante appuntamento: prima l’amichevole con Milano alle ore 17, poi la presentazione ufficiale della squadra alle 20, col PalaPanini aperto a tutti. Alle 21 festa con Villani nell’’atrio del palasport, dedicata a tutti i tifosi.

Alessandro Trebbi