"Siamo vicini alle imprese. Insieme possiamo vincere le sfide del futuro"

Il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini ha fatto tappa a Modena, per incontrare i candidati di Forza Italia alle prossime regionali del 17 e 18 novembre e per rafforzare il dialogo con il tessuto imprenditoriale e sociale della città. La visita ha avuto lo scopo di conoscere meglio le istanze locali e di ascoltare le necessità di uno dei territori più rappresentativi del Made in Italy.

"La visita di Valentini a Modena non è un evento isolato: testimonia un impegno continuo del partito nel supporto alle imprese e ai lavoratori locali – ha commentato il consigliere di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi – Proprio in questi giorni, il consiglio comunale di Modena ha elaborato un documento, presentato al Ministro del Lavoro in visita alla città, per affrontare problematiche come quella della Maserati, una realtà industriale fondamentale per il territorio. Forza Italia intende promuovere una mozione per risolvere tale questione e garantire il sostegno necessario per il futuro economico della città". Sul tema caldo della Maserati si è espresso anche il vice ministro Valentini, auspicando un lieto fine di una storia che sembra dirigersi verso altre direzioni.

"La crisi di Maserati sta a cuore al governo, il quale è molto attento agli sviluppi in merito: sarebbe una enorme perdita qualora passasse in mano ad aziende straniere; il nostro auspicio è che abbia la capacità di riprendersi. La crisi riguarda l’automotive in generale, la congiuntura internazionale non aiuta: occorre trovare una soluzione per sfruttare un marchio così importante, che non possiamo permetterci di perdere".

Jacopo Franceschini