Sicurezza: giro di vite nei parchi, nei centri sportivi e nelle stazioni

Parchi pubblici, centri sportivi, centri commerciali, locali pubblici e zone adiacenti alle stazioni ferroviarie dei Comuni di San Felice, Camposanto, Concordia e San Possidonio passati al setaccio in queste settimane dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord sotto la direzione del Comandante Donato Caccavone e dell’Ispettore Capo Andrea Parmeggiani. Affiancati in questo servizio, volto a stroncare episodi di microcriminalità e potenziale uso di sostanze stupefacenti, anche dall’Unità cinofila, composta dal cane Fait.

Durante le operazioni, condotte di giorno e di notte, sono state identificate circa 40 persone, inclusi molti minori e cittadini stranieri, e sono stati controllati diversi veicoli e loro occupanti. Nello svolgimento dell’attività di controllo, definita ad "alto impatto", è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino extracomunitario irregolare, responsabile nelle settimane scorse di danneggiamenti ad un locale di San Possidonio. A San Felice, nel corso dei controlli, due soggetti di origine nordafricana, scesi da un treno, hanno cercato di allontanarsi alla vista degli agenti, ma sono stati raggiunti e sottoposti a controllo. Trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, sono stati segnalati alla Prefettura. Questi controlli rappresentano un nuovo approccio operativo del personale, non solo focalizzato sui controlli stradali, ma inserito in una strategia più ampia di monitoraggio del territorio, estesa alla sicurezza urbana, al controllo ambientale sui rifiuti, al decoro e alla vivibilità degli spazi pubblici, e un impegno generale nella prevenzione della microcriminalità. Apprezzamento per il lavoro svolto è stato espresso dalla sindaca di Concordia Marika Menozzi. "Anche recentemente al Prefetto – ha commentato Menozzi - abbiamo sottolineato la necessità di avere a disposizione agenti e risorse adeguate per garantire un efficace controllo del territorio. È fondamentale che la nostra comunità si senta protetta e sostenuta".

Alberto Greco