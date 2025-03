Sicurezza, più risarcimenti. Aumentano gli aiuti per chi ha subito furti

Sostegno e vicinanza alle vittime, ma anche assistenza, protezione e un supporto concreto. Il Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato è tra le azioni portate avanti dal Comune di Modena a favore delle vittime di reato.

Il Fondo, che rientra tra le iniziative di prevenzione e sostegno realizzate nell’ambito del Patto per Modena Sicura, è finanziato interamente dal Comune sulla base delle richieste giunte. Nella seduta di mercoledì la Giunta ha deliberato di finanziare il Fondo per ulteriori 10 mila euro, dopo un primo stanziamento deliberato a inizio anno di oltre 3mila euro utilizzati per finanziare richieste di risarcimento giunte a fine 2024.

Dei risarcimenti possono beneficiare cittadini italiani e stranieri, in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno, per fatti accaduti sul territorio comunale relativi a danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati (scippi, borseggi, furti in abitazione, furti su auto in sosta).

Il contributo erogato copre il 70 per cento del costo sostenuto per riparazioni di danni da reati predatori, arrecati all’abitazione a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, la sostituzione di serrature, la duplicazione documenti o chiavi.

Dall’istituzione del Fondo, nel 2007, l’andamento delle domande ha conosciuto un progressivo incremento fino al picco del 2018 (quando furono 194) per poi registrare un forte calo negli anni dell’emergenza sanitaria, dopodiché le richieste hanno ripreso ad aumentare. Nel 2024 quelle pervenute attraverso gli Sportelli non da Soli e all’Ufficio Legalità e sicurezze (anche attraverso il portale ’istanze on line’) sono state 153, di cui 12 respinte e 137 risarcite in corso d’anno. Da inizio anno sono arrivate 35 domande di cui 19 già risarcite, mentre per le altre 15 è in corso l’istruttoria.

Per quanto riguarda le vittime che hanno avuto accesso al Fondo nel 2024, si tratta per quasi il 70 per cento di ultrasettantenni, la maggior parte dei quali ha chiesto un sostegno per ottenere il duplicato dei documenti, oltre che per la sostituzione della serratura e il duplicato delle chiavi di casa.

Invece, in merito alla tipologia di reato subito, nella grande maggioranza dei casi (78 su 137) il rimborso è stato chiesto in seguito a un furto su auto e in seconda istanza per un furto con destrezza o borseggio. Centri commerciali e supermercati i luoghi dove più spesso sono stati messi a segno tali reati.

Le domande per accedere al Fondo di aiuto alle vittime vanno presentate entro 60 giorni dalla denuncia e i danni devono essere adeguatamente documentati. Il risarcimento copre fino a un massimo di 400 euro, a seconda del tipo di spese sostenute. Le richieste di risarcimento si possono presentare per posta elettronica (modenasicura@cert.comune.modena.it) o, previo appuntamento, all’Ufficio Legalità e Sicurezze oppure agli Sportelli Non da Soli.