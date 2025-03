Sicurezza, tre ’targa system’ accesi in paese

A San Cesario sono entrati in funzione da alcuni giorni tre targa system di nuova generazione, sulle principali direttrici di traffico del capoluogo e delle frazioni. A illustrare l’iniziativa è lo stesso sindaco, Francesco Zuffi, che spiega: "Dopo l’installazione avvenuta in febbraio, sono stati attivati da lunedì scorso tre dispositivi targa system, finanziati con fondi del bilancio comunale. Abbiamo pensato al momento di attivarne tre perché riteniamo sia un numero congruo per effettuare una sperimentazione del nuovo sistema. Non escludiamo comunque in futuro di installarne altri in ulteriori zone del paese.

Al momento – prosegue il primo cittadino – i targa system sono in funzione nel centro del capoluogo, in Corso Libertà, nella zona artigianale di La Graziosa e a Sant’Anna. Abbiamo scelto, al momento, di installarli tutti nelle direttrici principali delle strade comunali".

I nuovi dispositivi, controllati direttamente dalla polizia locale di San Cesario, permetteranno importanti verifiche in tempo reale. Continua infatti Zuffi: "I targa system che abbiamo installato riescono a verificare di ogni veicolo in transito se è in regola con l’assicurazione e con la revisione, ma non solo. Essi sono infatti in grado di segnalare immediatamente se una vettura risulta rubata o se comunque quella determinata targa è stata segnalata sul database nazionale a disposizione delle forze dell’ordine. Ancora, grazie ai targa system siamo in grado di avere statistiche aggiornate sul passaggio dei veicoli nel nostro territorio e sulle loro tipologie. Potenzialmente, si tratta di un grande contributo al tema della sicurezza. Per questo valuteremo in prospettiva se installarne poi altri in ulteriori punti del paese".

Di fatto, tra le grandi direttrici del paese, al momento rimane in effetti esclusa la nuova circonvallazione, che è però di proprietà provinciale. "Per la tangenziale, che è sotto la gestione della Provincia di Modena – conclude il primo cittadino di San Cesario – valuteremo insieme alla stessa Provincia se installare altri targa system prossimamente, visto anche il costo piuttosto contenuto di tali dispositivi, che possono appunto rivelarsi molto utili". Con l’arrivo dei nuovi occhi elettronici sulle strade comunali del paese, sono andati in pensione contestualmente i vecchi lettori di targhe che erano stati installati negli anni scorsi e che, come è ovvio, non garantivano le medesime performance di quelli nuovi.

Marco Pederzoli