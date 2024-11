"Sos medici di base: sono sempre meno"

A Zocca cresce la preoccupazione per la situazione sanitaria del territorio. Il campanello d’allarme arriva dal capogruppo di minoranza (lista "Zocca Domani") Federico Covili, che denuncia una criticità imminente: "Siamo molto preoccupati per il quadro che si sta delineando a Zocca con i medici di base. A fine novembre la dottoressa Alice Miani lascerà il suo incarico e centinaia di cittadini rischiano di rimanere senza un medico di riferimento". Una situazione che, sottolinea Covili, rischia di aggravarsi in un territorio già svantaggiato per la lontananza dagli ospedali e caratterizzato da una forte presenza di anziani e persone fragili. Va, infatti, considerato che oltre alla stessa Miani, vi sono solo altri due medici di base sul territorio e gli abitanti di Zocca hanno superato la soglia di 4.700. Per questo, il gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e alla Giunta. "La riduzione degli investimenti – aggiunge Covili – in ambito sanitario e innegabili errori di programmazione hanno portato ad una grave carenza di personale sanitario". Negli scorsi anni Zocca ha già visto un pensionamento di un medico che non è stato sostituito, la casa della comunità è ancora lontana dal suo completamento e anche il servizio di guardia medica ha registrato diversi disagi. Dal canto suo, il sindaco di Zocca, Federico Ropa, prova a metterci una pezza: "Non appena saputo di queste dimissioni ci siamo immediatamente attivati insieme ad Ausl per trovare un sostituto. Purtroppo, la Regione ha deciso di non procedere alla richiesta di zone carenti, pertanto si è cercato un medico che potesse coprire il ruolo in via provvisoria. Al momento, però, le ricerche sono ancora in corso. Il problema sarà definitivamente superato nel 2025, quando la Regione procederà alla pubblicazione delle nuove zone carenti che permetteranno ai comuni sguarniti di medici di trovare nuovi professionisti di ruolo". Nel frattempo, è stata studiata una soluzione tampone: "Abbiamo già tempestivamente provveduto – afferma Federica Casoni, Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola – a informare gli assistiti della dottoressa Miani del nuovo team di medici che entrerà in funzione il 2 dicembre. A fronte di una situazione complessa e della nota difficoltà nel reperimento di questi professionisti su tutto il territorio nazionale, l’Ausl è costantemente al lavoro per mettere in atto tutti gli interventi possibili per garantire l’assistenza alla popolazione, in particolare nelle zone più difficili".

Andrea Ghiaroni