Sport, l’asta delle meraviglie: dalla maglia di Maradona fino ai cimeli di Schumacher

Modena, 3 novembre 2024 – Giusti Aste si prepara a ospitare a Formigine, il prossimo 9 novembre, l’asta ‘Maradona e lo sport’ un evento che promette di emozionare collezionisti e, in particolare, appassionati di calcio. Tra i cimeli in evidenza, spicca la maglia indossata da Diego Armando Maradona durante la storica finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus del primo settembre 1990 e in seguito autografata dal campione argentino (la partita che concluse con una vittoria del Napoli per 5-1) così come non mancheranno altri cimeli appartenuti al campione.

L’asta non si limita a Maradona, ma celebrerà alcuni tra i più indimenticabili atleti dello sport italiano. Tra gli oggetti presenti, la maglia di Dino Zoff, indossata in un incontro tra Italia e Germania Est del 1969 valido per le qualificazioni ai Mondiali di Messico 1970 e terminato 3-0 per l’Italia, quella di Ciccio Graziani durante l’incontro Italia-Belgio del 26 gennaio 1977 a Roma, valido per le qualificazioni al Mondiale 1978 e concluso con un 2-1 per l’Italia, e l’iconica maglia indossata da Giancarlo Antognoni nella Fiorentina durante la stagione 1976-77.

Gli appassionati di rugby troveranno anche maglie della Nazionale italiana legate ai protagonisti del Sei Nazioni, mentre, sempre per gli amanti del calcio sono altri pezzi come la maglia di Francesco Totti indossata in Italia-Spagna del 18 novembre 1998, terminata con un 2-2, e divise storiche della Juventus, tra cui quelle di Zidane, Baggio, Chiellini, Nedved, Pirlo e Tevez.

Per l’occasione, saranno battuti anche pezzi esclusivi di Michael Schumacher, con alcuni oggetti unici legati alla sua carriera in Mercedes e soprattutto in Ferrari. Parallelamente all’asta, una mostra straordinaria arricchirà l’evento dal 6 all’11 novembre. Per la prima volta, il ‘Museo Maradona della collezione Vignati’ di Napoli arriva a Formigine portando con sé una trentina di pezzi iconici che celebrano i 40 anni dal trasferimento di Maradona al Napoli. La mostra offre un’immersione unica nel mito di Maradona, raccontato attraverso l’obiettivo intimo della famiglia Vignati, storica custode dei ricordi legati a Diego.

Saverio Silvio Vignati fu per anni il custode dello Stadio San Paolo, mentre sua moglie, Lucia Rispoli, lavorò come cuoca e governante nella casa di Maradona a Posillipo. L’asta “Maradona e lo sport” rappresenta un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni e le storie che hanno segnato la storia sportiva e l’immaginario collettivo.