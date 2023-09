Sportello Sociale CRI a Sassuolo: Aiuto per chi è in Difficoltà

Ha compiuto 30 anni lo scorso 15 luglio il Comitato sassolese della Croce Rossa Italiana, ma non ha perso troppo tempo nei festeggiamenti. In settimana, infatti, ha celebrato il primo anno di attività di Casa CRI, l’emporio solidale gestito dall’associazione, e la settimana prossima dà il via all’ennesimo progetto. Si tratta del progetto di "Promozione del benessere sociale attraverso lo sportello sociale" e mira a potenziare le attività dello sportello sociale della CRI, promuovendo il benessere sociale e fornendo un supporto completo alla comunità. "Inizialmente lo Sportello si orienterà sulla comunità sassolese, individuando la stessa sede di Croce Rossa, in via XXVIII settembre, come luogo designato. Tuttavia, al buon esito del primo anno, si prevede la possibilità di estendere l’attività ad altri Comuni quali Fiorano, Formigine, Maranello", spiega Carlo Alberto Venturelli, presidente del sodalizio sassolese. Lo sportello aprirà il prossimo 21 settembre, "e rappresenta – aggiunge Venturelli - un’importante risorsa per quanti si trovino in situazioni di disagio o necessitano di assistenza, offrendo servizi di consulenza, orientamento e sostegno emotivo". Gli orari di ricevimento, su appuntamento, sono il giovedi dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12: tra le attività proposte servizi di ascolto proattivo, sensibilizzazione e informazione riguardo al benessere sociale e alle risorse disponibili per affrontarle. Il tutto, ovviamente, con l’ulteriore obiettivo di stabilire partnership e collaborazioni con altre organizzazioni locali e regionali che operino nel campo dell’assistenza sociale. "Questa sinergia – conclude Venturelli - ci permetterà di ottimizzare le risorse e offrire un supporto ancora più ampio e personalizzato alla comunità, sostenendone le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, senza dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà".