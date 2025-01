Start up, imprenditori e nuove sfide. Un progetto dedicato agli studenti

Oggi prende il via il progetto "Mirandola StartUp Ready", un’opportunità dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori per offrire loro la possibilità di esplorare il mondo dell’imprenditorialità e mettersi alla prova. Si parte alle 9.30 nell’Aula Magna "Montalcini" per ascoltare le testimonianze di autorità locali, imprenditori e professionisti, tra cui Marina Marchi, ViceSindaco di Mirandola e ideatrice dell’iniziativa, Marzia Manderioli, presidente Anffas Mirandola, Giovanni Ceccarelli (Founder di Cocktail Engineering), Lussorio Piras, ad di Thamsanga, Simone Fabbri (Founder di Frap Tools), la stilista Chiara Cascioli Stilista e il musicista Edoardo Talenti.