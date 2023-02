"Stava crollando tutto davanti ai nostri occhi Ho preso i bambini e siamo scappati via"

di Valentina Reggiani Una devastazione, un’enorme tragedia a cui i modenesi non sono e non saranno indifferenti. Anche dalla nostra città è già scattata la catena di solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria. Popolazioni alle quali gli emiliano romagnoli si sentono particolarmente vicini: impossibile, infatti, non tornare con la mente al 2012, quando le scosse seminarono morte e terrore anche nel nostro territorio. Dall’inizio del conflitto siriano, nel 2011, Time4Life International è impegnata a Kilis, in territorio turco, nelle immediate vicinanze del confine siriano dove convergono i profughi in fuga dalla guerra. L’obiettivo è da sempre quello di sostenere famiglie e bambini in fuga, grazie all’impegno di un gruppo di amici e volontari coordinati e guidati proprio da una modenese, Elisa Fangareggi che assicura che nelle prossime 48 ore – appena sarà possibile mettersi in viaggio – i volontari partiranno per aiutare e sostenere le popolazioni colpite dal sisma. "Sono tutti spaventatissimi ovviamente – spiega Fangareggi – hanno superato i 2500 morti anche perché non dimentichiamoci che le case sono strutture diroccate: non hanno fondamenta solide ma tirate su ‘alla buona’. Nel pomeriggio ci sono state altre forti scosse e ci sono famiglie disperse". Fangareggi...