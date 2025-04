"Strage di Ustica dalla A alla Z. Caso irrisolto ancora attuale"

L’onorevole Carlo Giovanardi e la presidente dell’associazione per la verità su Ustica Giuliana Cavazza (nella foto), che ha perso la madre nell’esplosione del DC 9 Itavia il 27 giugno del 1980, hanno presentato alla libreria Ubik il recentissimo libro ’Uscire dal labirinto di Ustica dall’A alla Z’.

"Il libro – spiega Giovanardi –, pubblicato con un contributo del Ministero della Cultura, si presenta come un dizionario storico, con il contributo di trenta tra i massimi esperti di diritto ed incidenti aeronautici, che analizzano ogni aspetto tecnico e giudiziario di quella vicenda, spiegando le varie versioni dell’accaduto e come le perizie tecniche abbiano dimostrato che l’aviogetto sia stato abbattuto da una bomba esplosa nella toilette posteriore di bordo. I relatori hanno spiegato come il caso sia ancora di piena attualità. Nei prossimi mesi infatti il Gip di Roma dovrà decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pm, a cui l’associazione si è formalmente opposta".