"Street tutor, si va avanti. Ricognizione sui dehors"

Modena, 11 gennaio 2025 – Proseguire l’esperienza degli street tutor che hanno debuttato lo scorso dicembre nella zona di via Gallucci per presidiare anche altre zone del centro e delle sue vicinanze come piazza Pomposa, via del Voltone fino al parco Novi Sad. E’ una delle indicazioni fornite dal sindaco Massimo Mezzetti nella riunione on line avuta con la società di promozione del centro storico Modenamoremio, altri commercianti del centro e le associazioni di categoria.

Il sindaco ha confermato che anche nel 2025 il Comune parteciperà al bando regionale che ha consentito di partire con l’attività sperimentale che sta riscuotendo apprezzamento nella zona dove stanno operando lungo via Gallucci, corso Adriano, via Rua Pioppa e nelle vie limitrofe, viale Martiri fino a spingersi a parco Pertini. Gli street tutor, coordinati dalla Polizia Locale, hanno innanzitutto una funzione di prevenzione e mediazione dei conflitti e la loro presenza intende contribuire a monitorare la zona sensibilizzando gli esercenti dei locali al rispetto delle norme in materia di somministrazione degli alcolici e decoro urbano e, al tempo stesso, i frequentatori al corretto uso degli spazi pubblici.

La riunione, con circa 40 partecipanti, ha visto anche la presenza di assessori a vario titolo interessati da questioni che attengono l’attività dei commercianti: l’assessore all’ambiente Vittorio Molinari, alla sicurezza Alessandra Camporota, alla Cultura Andrea Bortolamasi e al Commercio Paolo Zanca.

In particolare, durante la riunione, è emersa la volontà da parte dell’amministrazione comunale di procedere a una ricognizione dei dehors presenti in centro storico per armonizzare la situazione alla luce delle normative vigenti. All’interno del disegno di legge Concorrenza il governo si è infatti impegnato ad emanare, entro la fine dell’anno, un decreto legislativo di riordino del settore. Nel frattempo è prorogata fino al 31 dicembre 2025 l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico in vigore. Con la ricognizione, da realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria, il Comune intende quindi verificare se ci sono situazioni che si sono spinte al di là della situazione attualmente in vigore a tutela dell’equilibrio delle esigenze di tutti, dei titolari dei pubblici esercizi e dei fruitori del centro.