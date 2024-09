Strizzolo, il Cosenza è l’unica pretendente. Più difficile piazzare Tremolada e Oukhadda

Modena, 29 agosto 2024 – Le ultime 48 ore di mercato avranno una direzione unica e chiara: provare (e ormai va sottolineato più volte il verbo "provare") a sistemare i giocatori per il momento esclusi dal progetto. Esclusi, per altro, da un bel pezzo. E ciò significa che tutto questo mercato non l’hanno, effettivamente, avuto. Partiamo da chi, nelle ultime ore, potrebbe veder concretizzarsi i timidi accostamenti di questi giorni, ovvero Luca Strizzolo. È il Cosenza di Alvini la squadra maggiormente interessata, più defilate Reggiana e Carrarese che non sembrano aver scaldato i cuori dell’attaccante e del Modena stesso in sede di dialoghi. I calabresi sono alla ricerca di un colpo in attacco e di esperienza, il contratto di Strizzolo scade nel 2025 e a fronte di un indennizzo i canarini saluteranno l’ex Cremonese. Più complicate, invece, le situazioni di Tremolada e Oukhadda. Si sapeva, vien da dire. Tremolada ha avuto le solite tentazioni dalla C, dove la sua qualità piace ancora ma di trattative concrete non se ne sono viste: ci ha pensato il Vicenza, il Trapani, il Catania e non solo. Il rischio è che resti, in disparte, a Modena. Così come Oukhadda, del quale si è parlato tanto, attraverso le azioni del suo agente. È il mercato estero, al momento, quello più probabile e si è parlato di quello Ungherese addirittura. In C Pescara, Benevento e Trapani hanno monitorato la situazione ma senza eccessivo entusiasmo. Il Rimini ha chiesto informazioni su Duca, la FeralpiSalò su Di Stefano. Rebus Giovannini in scadenza al 2025: sarà cessione definitiva?