Su il sipario all’Auditorium Ferrari di Maranello. Si parte con ’Secondo lei’ di Caterina Guzzanti

All’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello si alza il sipario il 19 novembre, con la nuova stagione teatrale frutto della collaborazione tra il Comune e Ater Fondazione. Sei gli spettacoli in cartellone, con alcuni dei nomi più interessanti del panorama nazionale: Caterina Guzzanti (foto), Alessandro Fullin, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, Emanuele Aldrovandi, Gioele Dix. In programma anche le suggestioni della danza.

Sarà Caterina Guzzanti a inaugurare il palcoscenico il 19 novembre con ‘Secondo lei’, che la vede protagonista insieme a Federico Vigorito, mentre il 12 dicembre i comici Alessandro Fullin e Simone Faraon interpretano en travestì ‘Le sorelle Robespierre’, in un vertiginoso dialogo tra madre e figlia. Il nuovo anno si apre il 21 gennaio con ‘La sparanoia - Atto unico senza feriti gravi purtroppo’, di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, tra un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, mentre l’11 febbraio è il turno di ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’ di Emanuele Aldrovandi, pluripremiato drammaturgo e regista di grande talento. Spazio alla danza il 27 febbraio con ‘Ballades’, della Compagnia Fabula Saltica con le coreografie di Claudio Ronda e le musiche originali di Paolo Zambelli. L’11 marzo chiude la stagione Gioele Dix, che canta e recita in ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber - Viaggio tra inediti e memorie del Signor G’, con drammaturgia e la regia dello stesso Dix, accompagnato da Silvano Belfiore al pianoforte e da Savino Cesario alle chitarre. Il Teatro proporrà, inoltre, una programmazione dedicata al pubblico dei più piccoli e delle famiglie aderendo anche per questa stagione a ‘Sciroppo di teatro’, il progetto promosso da ATER Fondazione, in rete con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che porta bambini e famiglie a teatro con la ‘ricetta’ del pediatra. Il programma degli spettacoli, in partenza a gennaio 2025, sarà reso noto nel corso della stagione.

"Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con Ater per la nuova stagione teatrale - afferma il sindaco di Maranello Luigi Zironi -. Cinque spettacoli di prosa e uno di danza per un cartellone rivolto a tutta la cittadinanza, con protagonisti noti e volti emergenti dello spettacolo, per una proposta capace di parlare a un pubblico variegato. Continuiamo a credere e investire nel teatro e nella cultura, occasioni di crescita per la nostra comunità".

Maria Silvia Cabri