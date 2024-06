Tangenziale, si lavora per completare l’arteria: "Così il centro verrà liberato dal traffico pesante"

Compie passi avanti il progetto di realizzazione del secondo stralcio della tangenziale che dovrebbe scaricare fuori dal centro tutto il traffico pesante. "Non abbiamo mai mollato il discorso – dice la sindaca Monja Zaniboni – e in questo tempo abbiamo costruito percorsi per poter arrivare ad avere un progetto completo". Ora con l’accordo di collaborazione tra Provincia di Modena e Comune di Camposanto per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del completamento della tangenziale si gettano le basi per la realizzazione di questo manufatto che avrà una lunghezza complessiva di 2.300 metri con inizio in corrispondenza della rotatoria esistente fra strada provinciale 5 e strada provinciale 568, nella quale verrà creata la quarta uscita ad est e con realizzazione di una strada che si collegherà alla Strada Provinciale 2 tramite la costruzione di una rotatoria a tre rami. L’importo del progetto è stimato attorno agli 8 milioni. L’accordo prevede una spesa di 130mila euro per la progettazione, che sarà a carico della Provincia di Modena come somma dell’importo per il riconoscimento al Comune di Camposanto dei maggiori oneri che dovrà sostenere, rispetto alla precedente convenzione del 2021. Come sottolinea Fabio Braglia, presidente della Provincia, il progetto "rappresenta uno strumento indispensabile per ottenere il finanziamento di un’opera da completare per migliorare la viabilità della zona".