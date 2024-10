"Tanto degrado, cambiamo rotta"

"La situazione in quartiere è abbastanza chiara: c’è dello spaccio, gente che bivacca tutto il giorno, e in più abbiamo delle zone verdi che da più di 10 anni aspettano di essere vendute ed invece sono lasciate a se stesse, con le foglie e gli arbusti non tagliati che contribuiscono al degrado della zona – sottolinea Michele Peperna, residente in via Ciro Menotti –. Ma devo anche ammettere che la zona sia comoda per chi come me ci vive da tanto tempo, e spero sempre che le cose possano migliorare. Riguardo alle Ex Fonderie sono fiducioso che questa volta i lavori di riqualificazione vadano in porto".