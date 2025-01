Teatro di Medolla, il ’Brass Quartet’ in concerto

Il Modena Brass Quartet (foto), celebre quartetto d’ottoni formato dai trombettisti Francesco Gibellini e Simone Amelli, e dai trombonisti Valentino Spaggiari e Matteo Del Miglio, sarà protagonista del concerto in programma domani alle 17 al teatro Facchini di Medolla (biglietto 12 euro, ridotto 8 euro), nell’ambito della rassegna ’Domeniche in musica’, proposta dall’associazione culturale Cantieri d’arte in collaborazione con il Comune. Il programma offrirà un viaggio spazio temporale che, partendo da celebri autori del ‘500, proseguirà attraverso i secoli fino ai giorni nostri.