Tir invade la corsia opposta sull’A1 Schianto con due auto, un ferito

Spettacolare incidente ieri pomeriggio sull’A1, con conseguenze che potevano essere anche peggiori. Alle 13.45 circa sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, un autoarticolato trasportante trucioli di alluminio a seguito dello scoppio del pneumatico anteriore sinistro deviava la propria marcia impattando contro il New Jersey centrale. A seguito dell’urto si ribaltava sul fianco destro e effettuava un pericolosissimo parziale salto di carreggiata nella opposta direzione, scontrandosi con due auto che percorrevano la quarta e terza corsia di marcia. Per i soccorsi sono intervenuti sul posto due autoambulanze del 118 e l’Elisoccorso di Pavullo oltre a due pattuglie della Polstrada Modena Nord. Nello schianto un solo ferito di media gravità, uno dei conducente delle auto coinvolte. Disagi sono stati causati alla circolazione per il protrarsi delle difficili operazioni di recupero dei mezzi.