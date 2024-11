Top volley, nella tappa il record di Severino. Alle sue spalle buona prova di Arianna Boni

Il turno infrasettimanale delle squadre maschili di serie B impone un po’ d’anticipo al Top Volley, che celebra le imprese dei bomber modenesi nel sesto week end di campionato, in attesa di un "numero supplementare" nella giornata di venerdì, che comprenderà i numeri delle gare di questa sera. Il numero speciale s’impone anche perché, dopo un turno decisamente moscio, con soli dodici giocatori sopra i venti punti, e la vittoria di Tappa a 24, la sesta giornata fa registrare il nuovo record stagionale, in questo caso anche maschile, con i 35 punti di Riccardo Saverino, 21enne opposto della Ecoheat 2 Volley Sassuolo, cresciuto nell’efficace vivaio del Volley Sassuolo, e quest’anno diventato protagonista in serie D, dopo che l’anno scorso in serie C aveva raggranellato solo 17 punti in tutta la stagione. Quest’anno invece Saverino viaggia a quasi venti punti di media/partita, nonostante la squadra veleggi nelle parti mediobasse della classifica. Del resto però, la formazione sassolese è giovanissima, Saverino è proprio uni dei due più vecchi, e si pone solo l’obiettivo di una salvezza veloce e tranquilla: in ogni caso i 35 punti in una sola partita, proiettano il giovane opposto nella Top 20 All Times di Bomber modenesi, in compagnia di illustri nomi. Dopo di lui in classifica, sfonda quota 30 punti anche Arianna Boni della Pol. Maranello, già vincitrice di Tappa ad inizio mese, mentre a quota 27 sale ancora Martina Montanari della Studio Logica 2 Invicta, sempre più leader anche della classifica generale: in una giornata in cui salgono a quindici gli atleti sopra quota venti punti, a 26 si riconferma Carlotta Caroli della Zerosystem S.Damaso, mentre a quota 25 troviamo un sestetto, formato da una vecchia conoscenza come Nicola Marchesi della RCL Gallonese, e due giovani rampanti come il 22enne Luca Amaranti della Ottica Dalpasso VGM Modena, ed il 18enne Christian Panini della Enjoy Spezzanese-Anderlini. Tornando alle classifiche, come detto Martina Montanari domina la generale con l’ottima media di 25 punti/partita, aumentando il vantaggio sulla seconda che diventa la Caroli con 21,4 punti/partita, due punti in più di Marcello Andreoli della National Villa d’Oro: esce dal podio Eugenio Gasparini dell’Univolley Carpi, che però mantiene il primo posto nella classifica a punti, con 116 punti, uno in più di Saverino, che entra anche al quinto posto nella Generale, scalando 14 posizioni in un sol colpo, in una classifica sempre più combattuta, dove tra il terzo Andreoli, e la decima, la schiacciatrice della Leonardi Marano Ilaria Selmi, ci sono otto decimi in tutto. Si anima anche la classifica che porterà al SuperBomber del 2024, dove Martina Montanari, e Daniele Albergati della Stadium Mirandola, risalgono velocissimamente.

Riccardo Cavazzoni