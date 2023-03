"Trasporto malati e disabili Mancano volontari e autisti"

I mezzi attrezzati ci sono, e servono a trasporti intraospedalieri oltre che ad assistere i disabili.

Ci sono anche le richieste, "ultimamente in crescita costante", ma non ci sono i volontari. Così Graziella Venturelli, presidente de ‘Il Tulipano’, associazione di Pubblica Assistenza che dal 2010 si occupa di assistere disabili e infermi con un servizio di trasporto dedicato, lancia l’allarme. Perché, paradossalmente, "da qualche tempo a questa parte le richieste sul territorio sono aumentate in modo esponenziale e mi capita spesso, mio malgrado, di dover rifiutare l’incarico".

Un problema per l’associazione, che con i sevizi si autofinanzia, ma soprattutto per l’utenza, dal momento che chi chiede servizi di trasporto come quelli proposti da ‘Il Tulipano’ ne ha evidentemente bisogno, "e ogni no che sono costretta a dire mi addolora profondamente".

Un bel paradosso, effettivamente, ed ecco allora i vertici de ‘Il Tulipano’ che lanciano il loro appello via social, invitando chi avesse tempo e voglia a dare una mano. Previa, ovviamente, formazione che non manca, "dal momento che è programmato, tutti i martedì sera dalle 20,30 alle 22,30, il nostro corso di primo soccorso. Lo facciamo presso la nostra sede di via Radici in Piano 327, zona Panorama, e questa edizione come altre è molto frequentata. Purtroppo, anche per motivi di tempo – spiega ancora la presidente de ’Il Tulipano’ – molti frequentano il corso ma poi non restano in associazione. Comprensibile del resto, visto che ognuno ha il proprio lavoro e qui parliamo di volontariato, ma resta il fatto che non troviamo né persone che facciano assistenza e nemmeno conducenti per i nostri mezzi". Mezzi che, altro paradosso, sono stati potenziati aggiungendo alla flotta a disposizione dell’associazione (sette automezzi tra ambulanze, auto e van per il trasporto disabili) un altro mezzo attrezzato con pedana per il trasporto dei disabili.

C’è la domanda di servizi, insomma, e ci sono i mezzi, ma a ‘Il Tulipano’ manca, nonostante i volontari in servizio siano una cinquantina, personale, "e per fare un esempio mercoledi ho dovuto rinunciare a diversi trasporti: i mezzi erano disponibili, ma i volontari in servizio erano già tutti impegnati e non siamo stati in grado di rispondere a chi ci aveva chiesto aiuto".

Quanto ai volontari che, parlando di numeri, potrebbero servire, Venturelli spiega che "dipende dai giorni o dai periodi: chiunque possa dare una mano sarebbe benaccetto".

Stefano Fogliani