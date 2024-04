In carica fino al bilancio 2025

La carica di vicepresidenza di Hera è molto importante in quanto ’voce’ del socio forte’: la designazione spetta infatti al Comune di Modena, socio di Hera spa con una quota del 6,5 per cento (oltre 97 milioni di azioni), in base agli accordi del Patto di sindacato che garantisce il controllo pubblico della società. L’ufficializzazione della sua nomina è stata fissata per martedì prossimo, in vista dell’Assemblea. Rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025, l’eventuale rinnovo dunque è previsto per il 2026, turbolenze politiche permettendo.

Tommaso Rotella ha 52 anni, è laureato in Giurisprudenza all’università di Modena, come avvocato è specializzato in procedimenti concernenti la difesa penale e amministrativa delle imprese, oltre che in consulenza tributaria. Dal 2019 fa parte del cda di Carimonte Holding spa ed è membro dell’Associazione nazionale tributaristi italiani. È stato coordinatore provinciale del Centro di diritto penale tributario tra il 2010 e il 2019 e ora è coordinatore regionale. Tra il 2014 e il 2017 è stato assessore del Comune alle Attività economiche.