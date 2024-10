"Troppi cantieri, città paralizzata"

"La mancata comunicazione alla cittadinanza dell’inizio e sulla durata dei lavori e l’assenza di un reale piano di viabilità alternativa lo stanno pagando i cittadini". Il consigliere regionale Stefano Bargi e il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Giulio Bonzanini, intervengono sul perdurare delle criticità in materia di viabilità in città. "Abbiamo appreso che per il sindaco Riccardo Righi gli attuali enormi disagi legati alla viabilità legati alla contemporanea presenza di numerosi cantieri stradali rappresentino un prezzo ragionevole da pagare per completare opere che miglioreranno drasticamente la vita ai cittadini. Al momento – attaccano Bargi e Bonzanini – l’unica cosa certa sono le attese insostenibili, il congestionamento completo della rete urbana e un notevole inquinamento dettato dalla totale assenza di un piano di viabilità alternativo quanto meno per i mezzi pubblici. Dichiarazioni di pura e scanzonata circostanza che volutamente sviano l’attenzione dalla realtà caratterizzata dalla completa mancanza di una comunicazione preventiva rivolta alla cittadinanza e della totale assenza di un piano di circolazione alternativo".