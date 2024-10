Turismo al centro: "Nuovi progetti per il territorio"

Valorizzazione degli itinerari culturali, investimenti sulla promozione turistica nazionale e internazionale in rete con le altre città del territorio. Sono questi alcuni degli obiettivi alla base delle linee di indirizzo approvate dall’amministrazione per realizzare un progetto che migliori l’attrattività turistica della Carpi, con azioni di potenziamento del settore e delle attività dell’Ente. "Al fine di migliorare il turismo in città – afferma l’assessore al Turismo Paola Poletti – crediamo fortemente nella necessità di investire sulla rete provinciale e regionale, per creare sinergie con Modena e Mantova, nella dimensione di un distretto culturale che raccoglie eccellenze locali in grado di potenziare l’attrattività turistica della nostra città. Per questo, è emersa la necessità di conoscere il punto di partenza della nostra situazione e, allo stesso tempo, sviluppare azioni concrete". Il progetto, dunque, fissa i principali obiettivi e le fasi di sviluppo, con l’individuazione di specifiche azioni di potenziamento. Come prima fase, "si effettuerà un’analisi approfondita della situazione attuale - prosegue Poletti - considerando il contesto territoriale, l’organizzazione comunale del settore e le infrastrutture ricettive e turistiche, per identificare i punti di forza e debolezza. Poi si elaborerà un piano strategico che definirà gli obiettivi concreti e le azioni da intraprendere per rafforzare il turismo, coinvolgendo i principali stakeholder locali e individuando le linee di sviluppo nel quale inserire il patrimonio culturale e turistico della città. Parallelamente, verranno delineate linee guida per la creazione di un’immagine coordinata della città e del settore. Durante e al termine di questo processo, si analizzeranno i diversi risultati delle attività implementate, con l’obiettivo di apportare eventuali correttivi e ottimizzare le strategie future". "Turismo, come volano di crescita economica e sociale" secondo il sindaco Riccardo Righi: "Carpi, per dimensioni e caratteristiche, può arrivare a questo risultato e merita di veder ancora più valorizzato il suo patrimonio culturale e turistico in rete con le città del territorio vicino, per inserirci in flussi turistici a livello regionale, nazionale e internazionale". Un tema importante "su cui è necessario dotarsi di una strategia definita e supportata da quante più analisi e dati possibili. Abbiamo la necessità dunque di comprendere, con una visione globale, quali sono le direttrici più corrette del nostro unico sviluppo turistico, qual è la tipologia di turisti che potrebbero essere interessati alla nostra città e soprattutto, come trattenerli più a lungo sul nostro territorio".

Maria Silvia Cabri