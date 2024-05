Tutti a pranzo in piazza Roma: "Una tavolata ricca di sorrisi"

Brilla, baciata dal sole di maggio, la grande tavolata in piazza Roma, in occasione della giornata nazionale della ristorazione (iniziativa di Fipe-Confcommercio). Proprio lì, nel cuore della città, le eccellenze del territorio hanno collegato – come un fil rouge – i sorrisi degli oltre 250 partecipanti, riuniti insieme per un pranzo di festa: l’evento, organizzato da Confcommercio Modena (e reso possibile grazie alle partnership con Piacere Modena, la Camera di Commercio, l’Amministrazione Comunale, VisitModena, il Gruppo Hera, Porta Aperta, Modenamoremio, Modenatur, Modenatavola ed al patrocinio della Regione Emilia Romagna) ha infatti messo a segno il suo obiettivo, ovvero quello di rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione, della gastronomia italiana e delle eccellenze agro-alimentari. Lo hanno testimoniato i sorrisi sui volti dei partecipanti, che all’ora di pranzo hanno costellato la piazza, in una cornice unica nel suo genere. "Il sole ci sta regalando una bellissima giornata – spiega il presidente provinciale di Confcommercio, Tommaso Leone – si vedono tantissime persone, entusiaste, anche grazie al menù eccellente proposto oggi. Speriamo che questa giornata possa essere la prima di un lungo corso".

"Il turismo a Modena, inoltre, sta tornando a dare segnali molto importanti: anche con questi eventi mettiamo in risalto il valore turistico di questa città. Ci sono tantissimi eventi, su cui è bene fare leva per rendere sempre più vivo il nostro territorio".

Ma non è finita qui. La bella esperienza, infatti, porta già a pensare al futuro. "Non escludiamo che, nei prossimi anni, questo evento possa arrivare anche in altri luoghi e comuni della nostra provincia – continua Leone – perché ci sono tantissimi altri centri che meritano grande attenzione e rilevanza". Un evento, infine, che unisce cibo e solidarietà: cinque euro di ogni biglietto saranno devoluti a ’Porta Aperta’.

