Ubriaco alla guida, urta tre auto in sosta

Durante una manovra di sorpasso ha danneggiato ben tre veicoli in sosta finendo per urtare anche l’auto che stava tentando di sorpassare: sottoposto all’alcol test dalla Polizia locale di Modena, intervenuta sul luogo del sinistro, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue tre volte oltre il consentito ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso in piazzale Risorgimento, proprio mentre erano in corso controlli stradali, che si sono protratti dalle 22 alle 4, predisposti dalla Polizia locale per contrastare in particolare la guida in stato di ebbrezza.

I controlli antialcol, con strumentazione per l’accertamento del tasso alcolico, si stavano svolgendo in via Piave quando è arrivata la chiamata per il sinistro in piazzale Risorgimento. Un pattuglia si è quindi spostata sul posto per i rilievi di legge eseguendo anche i controlli sul conducente responsabile del sinistro. L’uomo, un 30enne residente in città, alla guida di una Bmw X1, percorrendo viale delle Rimembranze verso via Giardini, nel tentare il sorpasso di un veicolo, ha urtato un’auto Peugeot in sosta poi altre due auto parcheggiate. Alla persona alla guida è stato accertato un valore alcolemico oltre a 1.5. È scattato il ritiro immediato della patente.