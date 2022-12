"Un albero vestito con i colori della pace"

Castelfranco da oggi, avrà il suo Albero della Pace. Il luogo e la data non sono stati affatto scelti a caso, visto che la pianta (un abete secolare) si trova nel parco Europa – Megalizzi, e oggi è la Giornata mondiale della pace. Ma a spiegare tutti i dettagli è Rita Barbieri che tra le sue deleghe di assessore ha anche quelle all’inclusione e alla pace. "Oggi – spiega Barbieri – insieme ai cittadini e alle associazioni del territorio, inauguriamo l’Albero della pace, un’installazione che nelle nostre intenzioni vuole essere permanente, o comunque durare almeno finché rimarrà il materiale sull’albero. Il tronco e due grandi rami di un abete secolare, grazie alla fondamentale e preziosa collaborazione dell’azienda Manitou, sono stati infatti "vestiti" con speciali mattonelle di lana multicolore, realizzati da associazioni, cittadini e centri diurni per anziani. La cosa incredibile – prosegue Barbieri – è che siamo partiti solo un mese e mezzo fa con questo progetto, coinvolgendo come amministrazione comunale tutte le parrocchie e il centinaio di associazioni che sono a Castelfranco, le quali a loro volta hanno passato parola ad associati, centri diurni e altre realtà. Il risultato è che, nonostante il frenetico periodo che precede le festività, la città di Castelfranco Emilia ha risposto presente, producendo oltre 90 "mattonelle" in lana multicolore ognuna delle quali misura 60 x 30 centimetri, per un totale di circa 60mq".

Queste "mattonelle", poi, sono state avvolte secondo la cosiddetta tecnica del "bonding yarn" attorno a un abete secolare del parco Europa – Megalizzi, lasciando la pianta libera di respirare, ma "caricando" al contempo quest’albero di una forte valenza simbolica, che sarà ricordata anche nella targa che sarà posta vicino all’installazione. "L’albero, di per sé – prosegue Barbieri – ha già tanti significati, con le due radici e i suoi rami. Da questa installazione, peraltro, risulta evidente quanto Castelfranco Emilia abbia pensato alla pace e la desideri. Ecco allora che qui ci si ricollega alla location, il parco Europa – Megalizzi: in questo momento crediamo che proprio l’Europa debba farsi delle domande e si debba porre dalla parte della pace in modo più chiaro. A Capodanno – conclude Barbieri – il nostro sindaco rifletterà inoltre assieme al parroco di Castelfranco di questo tema, leggendo il messaggio del Papa. L’iniziativa di oggi, prelude anche a questo appuntamento".

Marco Pederzoli