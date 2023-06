Un freno alla scia di furti in città In dieci mesi ripulisce 12 locali Ladro seriale finisce in manette

‘Dolce evasione’, ‘Bottega Marinara’, ‘Negrini’ e ancora i locali ‘Infame’, ‘Pizza e Kebab’ o ‘Temporery Outlet’. Sono solo alcuni dei 16 esercizi commerciali modenesi visitati da un ladro seriale, arrestato dagli agenti della squadra mobile su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della procura. Secondo gli accertamenti svolti dai poliziotti, l’uomo, un 48enne ha ripulito 12 locali mentre, nei restanti quattro casi, il colpo è fallito. Il balordo è accusato di furto aggravato dall’aver usato violenza sulle cose. La lunga serie di colpi, che aveva procurato non poco allarme tra i commercianti del centro storico, è stata commessa a partire da giugno dello scorso anno e fino a marzo 2023. Il primo colpo appunto a giugno quando l’uomo, forzando la saracinesca e la vetrata della porta d’ingresso di una pasticceria, si era introdotto all’interno portandosi via un notebook del valore di 300 euro. Il 45enne era quindi entrato in azione il giorno successivo, entrando in un ristorante per poi rubare dal registratore di cassa 360 euro. Il terzo colpo, secondo le indagini della mobile risale al 23 settembre quando il balordo ha tentato di introdursi in un panificio, forzando in parte la porta d’ingresso. Un mese dopo, eccolo quindi in azione in una gelateria, dove il ladro seriale aveva forzato la porta finestra per poi rubare poco meno di 400 euro. Terminati i soldi era quindi rientrato in azione il 7 novembre 2022: nel mirino, questa volta, una bigiotteria. In questo caso il 48enne, dopo aver divelto una vetrata e danneggiato la serratura, si era impossessato di 340 euro nonché di alcuni gioielli (diamanti, monili in oro e in argento) per un valore di circa 4000 euro. Non contento, nella stessa giornata aveva cercato di introdursi in un negozio di abbigliamento dopo aver danneggiato la serranda. Gli accertamenti svolti dalla scientifica hanno quindi dimostrato come ‘portino la sua firma’ anche i furti commessi il 16 novembre 2022, in un ristorante del centro di Modena e, due giorni dopo, in un altro panificio, dove il balordo aveva trafugato 500 euro e alimentari. La responsabilità dell’indagato è emersa anche per il tentato colpo in un altro ristorante, il 29 dicembre e in un negozio di abbigliamento, dove in questo caso era riuscito ad entrare portandosi via i contanti e alcuni capi di abbigliamento, per un valore pari a 300 euro. Pensando forse di averla fatta franca per diversi mesi, il 14 gennaio scorso il 48enne era quindi entrato, una volta forzata la serranda, in un negozio di articoli da lavoro, portandosi via soldi e abbigliamento. Il 17 gennaio si era quindi introdotto nell’ennesimo ristorante dove, dopo aver anche in questo caso infranto la porta finestra, si era impossessato di 20 euro. Gli ultimi quattro colpi che riportano la firma del ‘seriale’ risalgono al 19 gennaio in un altro ristorante e il 4 febbraio in un negozio di abbigliamento, quindi l’11 febbraio e il 3 marzo, un negozio di sigarette elettroniche. Ad incastrare il ladro seriale, il suo volto ripreso dalle telecamere di video sorveglianza ma anche alcune impronte isolate dalla polizia scientifica.

Valentina Reggiani