Un nuovo defibrillatore nel parco: "Ora sono trentadue sul territorio"

Cresce, a Maranello, il numero di defibrillatori a servizio della collettività. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti installato un nuovo dispositivo - frutto di una donazione privata da parte della famiglia di Moreno Albicini - presso il parco di quartiere di Bell’Italia, in Via Grizzaga, collocazione strategica, in pieno centro abitato. "A nome dell’Amministrazione e della città – ha detto il sindaco Luigi Zironi - esprimo riconoscenza alla famiglia Albicini per la sensibilità, la concretezza e la sobrietà con cui si è messa a disposizione della comunità". Per il territorio comunale si tratta del 32mo defibrillatore installato nell’ambito del più ampio progetto che fa riferimento ‘Maranello Cardioprotetta’ avviato nel 2015. Il progetto, oltre a dotare più zone cittadine di defibrillatori automatici esterni, ha visto la formazione di centinaia di persone tra operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale scolastico, dipendenti pubblici e Polizia locale. Nel corso degli anni, sul territorio comunale i defibrillatori sono stati installati in quasi tutti i plessi scolastici cittadini.