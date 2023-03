Un reading di poeti accoglie la primavera

Sarà un reading poetico collettivo, una lettura con tante voci poetiche modenesi a celebrare, nella giornata di oggi, il 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia e primo giorno di primavera.

Proprio questa sera infatti, con inizio alle ore 21, nella bellissima Sala del Museo della Salumeria Villani a Castelnuovo Rangone, saranno ventuno i poeti coinvolti che leggeranno i propri versi al pubblico presente.

Fra di loro ci saranno poeti di lungo corso, alcuni affermati e riconosciuti a livello nazionale, e giovani e anche diversi giovanissimi poeti, ma con una voce già ben individuata. In ogni caso tutti accomunati dall’amore per la poesia e dalla speranza nell’azione salvifica - di resistenza alla barbarie - della parola poetica.

I poeti che si alterneranno nella lettura sono Alberto Bertoni, Elisa Nanini, Luca Ispani, Giorgio

Casali, Alessia Natillo, Francesco Genitoni, Stefano Serri, Kabir Yusuf Abukar, Laura Solieri,

Francesco Malavasi, Marco Bini, Matilda Randighieri, Fabio Chierici, Enrico Trebbi, Guido Mattia

Gallerani, Roberto Alperoli, Mariadonata Villa, Jean Robaey, Federico Carrera, Elio Tavilla, Emilio Rentocchini.

Faranno da accompagnamento gli interventi musicali di Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto, musicisti di consolidata notorietà nazionale.

Al termine della serata, per favorire quella convivialità e quella socialità che stanno molto a cuore agli organizzatori, soprattutto in un’epoca come questa, funestata da guerre, ci sarà una degustazione di salumi offerta da Villani.

In sintesi, poesia, fiducia nella parola, prevalenza dell’umano, nonostante tutto: questo é l’orizzonte morale, civile e culturale del Poesia Festival.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, è possibile consultare il sito internet all’indirizzo www.poesiafestival.it