Una pallina di Natale per aiutare gli alluvionati

Con grande spirito solidale, anche quest’anno Elisa Manuela Sabrina Claudia e Marco (il Fungo), un gruppo di amici cui piace fare del bene residenti tra Bomporto, Bastiglia e Nonantola, per queste feste si sono inventati un oggetto natalizio solidale per provare a sostenere, tramite le Caritas locali, le famiglie romagnole e bolognesi colpite dalle recenti alluvioni. Si tratta di "Emiliana" una pallina da appendere all’albero di Natale, semplice, ma con impresso un disegno dal grande significato: l’Emilia che abbraccia la Romagna, così da rappresentare la vicinanza e l’unione che c’è tra loro. Negli anni passati, avevano raccolto fondi per sostenere le famiglie durante il covid (con le magliette ’Brazadòuna’) e le popolazioni terremotate di Accumoli (con il ’mattarello Abbraccio Emiliano’) mentre "stavolta vogliamo essere vicini alle famiglie alluvionate – afferma il nonantolano Marco – della nostra amata regione. Grazie a MB Menabue, FERMEC e Ferramenta 2000 sponsor del progetto, potete trovare ’Emiliana’ la pallina di Natale per la Romagna a Modena presso Blondi gioielli, Vinoteca Cantina Urbana e La bicicletta; a Nonantola presso Minibar, Petalo’s cafè e Ferramenta 2000; a Crevalcore presso Osteria Ca’ Rossa e Caffè Aloa; a S. Giovanni in Persiceto presso Pasticceria Dora e a Bomporto presso Darsena Cafè". I "Buoni samaritani" ci tengono a precisare di "non essere un’associazione, ma un gruppo d’amici di vecchia data cuoi piace far del bene". Nei vari anni hanno donato più di 40mila euro grazie alle loro simpatiche invenzioni, cui hanno aderito centinaia di persone, sapendo che le loro offerte sarebbero andate direttamente a chi ha veramente bisogno.

Gian Luigi Casalgrandi