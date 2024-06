Vaira al Pisa, è fatta. Ritroverà Bonfanti

Alla fine, l’autostrada che porta a Pisa, li ha uniti. Il direttore sportivo Davide Vaira e l’ex calciatore e ora tecnico Pippo Inzaghi (stando alle voci, verificate, di un dialogo avvenuto tra l’ex campione del Milan e i canarini) avrebbero potuto incrociare le rispettive strade a Modena, con gli incastri giusti e numerosi fattori, naturalmente. Se ne parlava già per il dopo Tesser, se n’è parlato un mesetto fa prima dell’esonero del direttore sportivo e della conferma di Pierpaolo Bisoli anche per la prossima stagione.

Ora, eccoli sotto la torre pendente toscana. E saranno entrambi avversari dei gialloblù, probabilmente con ambizioni molto alte considerando le possibilità economiche a disposizione del club nerazzurro. Ironia del destino, Vaira (che ha firmato un contratto biennale, idem Inzaghi) ritroverà anche Nicholas Bonfanti, scambiato con Gliozzi a gennaio perché lo squalo aveva espressamente chiesto di cambiare lidi dopo le difficoltà affrontate in Emilia ad inizio corsa con Bianco in panchina. Immaginiamo ci sarà profumo di rivincita, per entrambi. L’ex ds canarino ha atteso di poter rescindere il precedente rapporto con il Modena, il quale sarebbe durato fino al 2025, per accordarsi coi toscani dopo aver parlato con il Cosenza, il Catania, il Foggia e, in ultimo, con il Catanzaro che poi ha optato per Polito dal Bari. Per altro, Vaira avrebbe già in canna un primissimo colpo e risponde al nome di Nicolò Buso, 21 anni, dal Lecco: 9 reti in campionato, una al Modena all’ultima giornata. Non resta che attendere il calendario e il giorno in cui Vaira e il Modena si rivedranno da ex in campionato.

Nel frattempo Andrea Catellani sa di dover solo pazientare l’inizio ufficiale del calciomercato per poter annunciare Mattia Caldara e Thomas Alberti, i primi due acquisti della sua era. Se Cauz rimarrà, il Modena potrebbe anche essere a posto nel roster dei 4 difensori centrali ma è ancora presto per dirlo con certezza. Ciò che è certo è che alcuni giovani saranno aggregati al gruppo in ritiro, parliamo dei protagonisti della promozione in Primavera 2 della squadra di Mandelli come Ghillani, Oliva e Olivieri. Quest’ultimo piace anche a diversi club di serie C, in particolare quelli di vertice, un pensiero ce l’ha fatto anche il Carpi ma il Modena vuole (così come per gli altri due) attendere le valutazioni di Bisoli a Fanano. Stesso si dica per Guiebre, Giovannini non farà certamente parte del progetto e per lui sono attese offerte dalla C.

Alessandro Troncone