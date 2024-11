Vandalismi al nuovo parco. Polemica sulle telecamere

Nella notte di Halloween i ‘soliti idioti’ hanno preso di mira il nuovo parco giochi ‘Ciao Manu’, allestito nei Giardini pubblici di Finale.

Hanno imbrattato con scritte il grande drago in legno, il castello e i giochi acquistati grazie alle donazioni e ai contributi raccolti dall’associazione ‘Aggiungi un posto a tavola’.

"È stato un atto vandalico immotivato e insensato. Ci ha lasciato tutti molto amareggiati", dice Arturo Panzanini, anima del gruppo.

In una lettera aperta ‘Aggiungi un posto a tavola’ solleva il tema della sorveglianza del parco giochi: "In teoria l’area era vigilata da alcune telecamere che avrebbero potuto aiutare le forze dell’ordine a individuare i responsabili, anche per un’eventuale azione di recupero dei danni – scrive l’associazione –. Invece abbiamo scoperto che le telecamere sono state rimosse per ragioni ancora non del tutto chiarite, ma che certamente fanno capo all’amministrazione comunale.

Rammarica e dispiace questo atteggiamento superficiale, specialmente se si considera che si tratta di beni donati a beneficio di tutti".

Nei giardini sono state installate nuove telecamere del sistema di videosorveglianza diffuso in tutto il territorio comunale, ma secondo l’associazione non ‘guardano’ e proteggono a sufficienza l’area giochi.

"La nostra associazione – conclude la lettera di Aggiungi un posto a tavola – vuole rassicurare i donatori e tutti i finalesi che si impegnerà per il ripristino, la sistemazione e la pulizia dei giochi, augurandosi di trovare la massima collaborazione da parte delle autorità cittadine".