Velivoli, show nel cielo e droni a quattro posti

Dal 4 al 7 luglio l’aeroporto di Pavullo ci porterà nel futuro della mobilità. Oltre ad ospitare la prestigiosa fiera internazionale di velivoli e componentistica aeronautica Flight&Fun, si potrà assistere a una primizia nazionale, a un quadricottero, un drone di grandi dimensioni, il primo immatricolato in Italia, che effettuerà il suo primo volo sperimentale nel cielo di Pavullo, preludio al biposto e al quadriposto senza pilota già in sviluppo. La fiera internazionale Flight&Fun è organizzata da Aero Club Pavullo con al fianco l’Aero Expo Friedrichshafen, partner che ha permesso all’evento un salto qualitativo e di visibilità di Pavullo a livello internazionale. Hanno collaborato anche dell’Aero Club d’Italia, Enac, enti pubblici e associazioni. Si comincia giovedì 4 luglio con l’arrivo dei velivoli e delle aziende. Venerdì e sabato spazio alle visite agli stand, conferenze e incontri che sarà possibile seguire sul sito www.flightandfun.it/. Domenica, show acrobatici dalle 12.30, visite agli stand e ripartenza dei velivoli. I piloti di testare i velivoli direttamente sul campo e per il pubblico sarà un’occasione imperdibile: potrà accedere alle aree espositive, a diretto contatto con velivoli e piloti, oltre ad assistere a spettacoli air show, decolli e partenze accompagnati dalla tipica cucina emiliana.

"Siamo in un momento molto importante per l’aeroporto di Pavullo. Questa è la quinta edizione della Flight&Fun che quest’anno è cresciuta tantissimo, un evento valoriale straordinario non solo per il territorio di Pavullo, ma per l’intera nostra regione e l’Italia" – è il commento di Roberto Gianaroli, presidente dell’Aeroclub Pavullo. "È un luogo dove si possono praticare gli sport dell’aria, una grande palestra a cielo aperto che deve essere sfruttata. É un veicolo per il turismo". E ha lanciato l’idea di potervi organizzare le olimpiadi dell’aria: "Ci sono otto discipline che fanno capo all’aeroclub. Con il supporto del Coni e del Sio potrebbe essere una fase sperimentale". Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento anche Riccardo Monti, in rappresentanza di Confindustria Emilia, Maria Costi, consigliera provinciale, Daniele Cornia, assessore al Turismo del Comune di Pavullo; Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena.

Walter Bellisi