Verso le Regionali: ora Forza Italia candida Maria Cristina Bettini

La lista non è ancora completa, ma ora conta un nome in più. Dopo Antonio Platis, Federica Fontana, Giovanni Gidari, Rosanna Resta (la cui candidature erano già state rese note nei giorni scorsi) scende ora in pista anche Maria Cristina Bettini, candidata alle Regionali in lista con Forza Italia: volto noto delle battaglie per l’ospedale, per il punto nascita di Pavullo e per l’emergenza-urgenza in Appennino, Bettini è stata così presentata ieri mattina dagli stessi vertici provinciali del partito.

Il quinto di otto nomi: Forza Italia infatti, oltre a quelli già ufficilizzati, è in attesa di presentare gli ultimi tre candidati della propria lista per le Regionali, di cui faranno parte due esponenti (un uomo e una donna) di ’Noi Moderati’ "che saranno comunicati a stretto giro".

"Prosegue la presentazione dei candidati di Forza Italia sul territorio modenese con proposte concrete e di competenza. Maria Cristina Bettini è una figura conosciuta nel mondo politico della provincia di Modena per le molte battaglie portate avanti, candidata anche nelle elezioni regionali nel 2020 ottenendo un ottimo risultato: ha una conoscenza profonda e precisa del territorio", ha dichiarato Piergiulio Giacobazzi, coordinatore Provinciale FI.

"La lista di Forza Italia sta lentamente prendendo forma perché il nostro obiettivo è trovare persone con determinate caratteristiche, persone di valore e di alte qualità, capaci una volta eletti di amministrare e governare. Stiamo analizzando minuziosamente la lista delle persone perché siamo un partito che mette al centro la persona e le sue caratteristiche", ha affermato Franca Massa di Forza Italia Modena. Tra i candidati su cui si è già sciolto il nodo della candidatura c’è per l’appunto Maria Cristina Bettini, responsabile coordinatrice del comitato di Salviamo l’ospedale di Pavullo, conosciuta per le aspre battaglie per la salvaguardia dei servizi dell’ospedale dell’appenino modenese e i tagli al servizio di emergenza 118 nell’Alto Frignano. "Grazie alle elezioni del 2014 che mi hanno permesso di diventare consigliere comunale, ho avuto la possibilità di conoscere la macchina burocratica e amministrativa del mondo politico, essenziale per conoscere le dinamiche e sapersi muovere – spiega Bettini –. La maggior parte dei cittadini mi conoscono per l’impegno nella difesa dei servizi sanitari in questa regione, non solo nella provincia di Modena. Vengo dal Frignano e credo fortemente che la montagna abbia bisogno della pianura e viceversa. Mi candido con Forza Italia perché trovo affinità nel mio modo di essere, se sarò eletta manterrò con costanza l’impegno di ascoltare sempre la gente e costruire insieme".

Gilda Cacciapuoti