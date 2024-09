Via libera al progetto per il recupero del teatro

San Felice si appresta a ritrovare il suo teatro, reso inagibile dal terremoto, recentemente riclassificato "storico" dalla Regione Emilia-Romagna, poiché rientrate fra i teatri centenari. Lo scorso 30 agosto è arrivato in municipio il via libera definitivo della Regione al progetto esecutivo. Un passo fondamentale fondamentale per il recupero dell’opera, poiché consente di far partire la gara per assegnare i lavori di restauro che dovrebbero iniziare nel giro di qualche mese e terminare entro due anni. L’intervento comporterà una spesa di 8,370 milioni, di cui più di 7 milioni saranno finanziati dalla Regione, mentre il Comune ha stanziato 800mila euro. Le opere previste consentiranno di riportarlo all’originario splendore, migliorando e implementando sicurezza, funzionalità e impiantistica e una disponibilità di 468 posti, 44 dei quali destinati al mitico loggione. Il progetto prevede una totale rivisitazione della macchina scenica che consenta al palcoscenico di ospitare tutte le manifestazioni. Tutti gli impianti elettrici, speciali e scenotecnici saranno di ultima generazione e consentiranno il pieno recupero della struttura teatrale.

al. gr.