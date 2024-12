Violenza dilagante: necessità di provvedimenti concreti per la sicurezza scolastica

Secondo Paolo Pini, membro del Consiglio d’Istituto del Corni, per contrastare la violenza dilagante è fondamentale che, al dialogo con le istituzioni, seguano provvedimenti concreti.

"Abbiamo chiesto un confronto con le istituzioni per denunciare la mancanza di sicurezza e di tutele a cui sono esposti i nostri figli. La scuola deve essere uno spazio sicuro, così come i luoghi che gli studenti frequentano per raggiungerla, come l’Autostazione, le fermate degli autobus e gli stessi mezzi pubblici. Gli episodi di violenza, ormai, sono diventati troppi e certe cose non dovrebbero accadere: aggressioni, scippi, persone che chiedono denaro e arrivano persino a usare violenza. È fondamentale intervenire".