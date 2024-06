"Vittoria dedicata ai miei genitori. Priorità a cantieri e manutenzioni"

‘Sindaca’: Tiziana Baccolini precisa subito che vuole essere chiamata ‘sindaca’ di Nonantola. La sua vittoria, al ballottaggio, come candidata appoggiata da Pd e Nonantola Attiva, è stata netta: ha ottenuto il 68,79% con 3.589 voti, rispetto alla candidata del centrodestra Monica Contursi, che ha totalizzato un 31,21% con 1.628 preferenze, in una sfida che è stata tutta al femminile già dal primo turno.

Come è stata la sua prima giornata da prima cittadina?

"Di grandi soddisfazioni, continuo a essere sommersa da messaggi, telefonate, complimenti e affetto. E al tempo stesso impegnativa per l’emergenza legata all’innalzamento del fiume Panaro. Come assessora all’Ambiente, nella passata legislatura, avevo già partecipato alla gestione delle emergenze e questo, con il supporto degli uffici, mi ha aiutata nel coordinare i volontari e nel rassicurare i cittadini".

La mancanza di un’alleanza ampia del centro sinistra ha influito sul non raggiungimento del quorum al primo turno. Intende agire per ricompattare le anime del centro sinistra? "Nelle due settimane prima del secondo turno ho incontrato la candidata Cinzia Vaccari, che era sostenuta da Nonantola progetto 2030 e Il futuro Adesso. Alla luce dei nostri programmi e dei diversi punti programmatici, mi è stato detto che mi avrebbero sostenuto al ballottaggio per poi aprire un confronto sui temi, che presentano anche delle similitudini, che stanno maggiormente a cuore a entrambi".

Tema Giunta: come precederà?

"Ad oggi ho un solo nome certo, Massimo Po, con cui ho condiviso l’esperienza di Giunta. Le sue deleghe devono ancora essere definite, ma sicuramente sarà il vicesindaco".

A chi dedica la vittoria?

"Ai miei genitori, Ennio e Alferina, che sarebbero orgogliosi di questo mio successo".

Maria Silvia Cabri