Weekend di musica e cibo . Notte di concerti, folla in centro. Al Novi Sad c’è lo Street Food

Con duecento musicisti e 18 concerti diffusi in cortili, chiese, piazze, chiostri e parchi, la notte scorsa la musica ha fatto festa anche a Modena per celebrare l’inizio dell’estate con una proposta che ha spaziato dal rock alla lirica, dalla musica classica e barocca a quella contemporanea, dal pop al blues.

La manifestazione, ormai alla trentesima edizioneè stata realizzata con il coordinamento del Centro Musica e del Comune di Modena in collaborazione con tantissime realtà culturali del territorio. La musica è stata protagonista in ogni angolo della città con centinaia di persone che hanno partecipato agli eventi e ai concerti che hanno animato chiostri e cortili del centro storico, da Palazzo Santa Margherita ai cortili i dell’Acero e dell’Orologio, negli spazi riqualificati di Palazzo dei Musei, e di San Geminiano, dove si svolge il concerto a cura di UniMoRe. Riempie le chiese, dal Duomo a Santa Maria delle Assi, e raggiunge anche le aree verdi fuori dal centro storico come il parco XXII Aprile.

In contemporanea, al Parco Novi Sad, lo Street Festival ha offerto prelibatezze gastronomiche. E continuerà a farlo fino a domani sera proponendo le eccellenze dei territori partendo con l’Abruzzo on the road con i suoi arrosticini e le olive ascolane, le pallotte cacio e ova. Dalla Toscana, nella sua parte migliore, Bomber Truck con un menù di hamburger con carne di cinghiale che lo chef abbina con ingredienti originali a kilometro 0. E poi Foodshack, i primi a fare gli smash burger americani con carne schiacciata sulla piastra e cotta insieme a un sughetto. Foodshack ha scelto lo Street Festival di Modena e per la città sarà una vera novità. Menù di pesce fresco a bordo, cono di fritto misto caldo e hamburger di pesce a cinque stelle e polpette di polpo dalla Romagna? La Barcaza è la risposta. La Sicilia si sa è una meraviglia e la sua cucina è presentata per la prima volta a Modena dal truck Mastrandrea, con gli arancini, le panelle e la cassata siciliana da impazzire.

In centro storico poi ci sono i tradizionali ’Tavolini sotto le stelle’ e stasera, in occasione della Festa europea della musica, ci sarà una delle ’Notti di Luna’, le serate in cui si può fare tardi perché l’orario dei ’Tavolini’ viene esteso fino alle 2 della notte e tutte le attività del centro storico dotate di dehors (anche quelle non strettamente interessate dall’iniziativa dei fine settimana) possono rimanere aperte e offrire i propri servizi oltre il solito orario. Quest’anno le Notti di luna sono sei: dopo quelle in occasione del Motor Valley Fest (4 maggio) e della Notte dei Musei (18 maggio), le serate in cui si tira tardi proseguono appunto ora con la Festa europea della Musica e, a seguire, con il Festivalfilosofia (14 settembre), il Festival Dig (21 settembre) e Smart Life Festival (28 settembre).