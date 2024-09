Yoga, storia e leggende: riparte il turismo "slow"

Inizia la fase autunnale della rassegna "Modena Slow – Estate Autunno 2024" in tutto il nostro Appennino modenese, rivolta a chi ama la natura e il turismo lento. Da inizio estate sono stati molti gli appassionati che stanno scoprendo i tesori della montagna Modenese grazie alla serie di esperienze e attività in compagnia di Guide Ambientali Escursionistiche, con partenze da tutti i Comuni dell’Appennino modenese. I prossini appuntamenti sono il 22 settembre a Sestola: ’Passi e Yoga tra il Lago della Ninfa e il Monte Cervarola’, il 29 settembre a Lama Mocogno: ‘Dalle Piane al Monte Cantiere’, il 6 ottobre a Polinago ‘Il ponte d’Ercole tra storia e leggenda’, il 12 ottobre a Fanano: ‘Anello intorno al Rifugio Taburri’, il 13 ottobre a ‘L’anello dei Laghi glaciali’, il 20 ottobre a Frassinoro ‘L’energia dell’autunno | Forest bathing’, il 27 ottobre a Riolunato ‘Cascate della Pollina’, il 2 novembre a Montese: ‘Tra i borghi lungo i sentieri della Linea Gotica’ e infine il 3 novembre a Prignano sulla Secchia: ‘Sassomorello-Moncerrato’. Il calendario completo della rassegna con le iniziative di più giorni è disponibile sul sito visitmodena.it, il portale ufficiale di informazione turistica del territorio modenese, con tutti i dettagli sulle esperienze e le modalità di prenotazione: www.visitmodena.it/modenaslow . Le escursioni in giornata hanno un costo che varia dai 18 ai 28 euro a persona in base ai servizi inclusi. Sono previste inoltre riduzioni per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per gruppi di minimo 4 persone, per un totale di 15 euro a persona.

La partecipazione è gratuita fino agli 11 anni di età. Vi saranno anche esperienze di più giorni e a data aperta, consultabili sul sito. L’iniziativa, organizzata da Modenatur (Destination Management Organization del territorio modenese) nell’ambito delle attività promo-commerciali del Territorio Turistico Bologna-Modena, si propone di valorizzare la bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale dell’Appennino modenese. Le escursioni, programmate da fine giugno fino a novembre, mirano a promuovere esperienze turistiche autentiche e sostenibili, invitando i visitatori a trascorrere il proprio tempo nelle località di montagna durante i weekend e non solo. Durante i percorsi, le guide forniranno preziose informazioni sulla flora e la fauna locali, coinvolgendo camminatori e viaggiatori curiosi. Gli itinerari offrono opzioni per ogni livello di esperienza e abilità, permettendo a ciascuno di godersi l’avventura a proprio ritmo. La rassegna comprende complessivamente 30 attività di trekking, più di 15 partenze sui cammini che attraversano la provincia da percorrere a piedi o in bicicletta.

g.p.