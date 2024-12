"Young Day" per trovare lavoro

Una giornata di orientamento per ragazzi e ragazze sotto i 36 anni, con la possibilità di sostenere colloqui e lasciare il proprio curriculum ai responsabili aziendali presenti per l’occasione. Si chiama ‘Young Day’, è organizzato per oggi dalle 14,30 presso Casa Corsini a Spezzano di Fiorano dai Centri per l’Impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo con il patrocinio del Comune di Fiorano: l’obiettivo è far conoscere ai giovani le aziende del distretto ceramico, incontrarne i referenti e avere una panoramica sugli strumenti più efficaci per la ricerca di lavoro e sulle opportunità di impiego e formazione del territorio, oltre che sulle professionalità più richieste.