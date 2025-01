’Zaino Sospeso’, il cuore dei Lions per la scuola ospedaliera

Ieri al reparto di Pediatria del Policlinico è stato consegnato il materiale del service ’Zaino Sospeso’, promosso dal Lions Club Modena Romanica e Lions Club Modena Estense. L’iniziativa, volta a raccogliere articoli scolastici e ludici per supportare la scuola ospedaliera dell’istituto comprensivo 6, rappresenta un esempio tangibile di solidarietà ed attenzione verso i giovani studenti e i bambini che si trovano ricoverati in ospedale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con tre cartolerie locali: Puffo, Barbieri e Martinelli. Questi esercizi commerciali hanno offerto ai clienti la possibilità di contribuire al progetto lasciando un’offerta oppure acquistando articoli da destinare alla raccolta benefica. La generosità dei cittadini, infatti, ha reso possibile la donazione di numerosi oggetti, destinati a migliorare l’esperienza educativa dei bambini ospedalizzati, resa già difficile dalle circostanze. Alla cerimonia di consegna erano presenti diverse figure di rilievo, tra cui il Direttore della Pediatria Lorenzo Iughetti, accompagnato da Barbara Predieri e da Giovanni Palazzi. Anche la coordinatrice infermieristica Maria Cifuni e la maestra della Scuola Ospedaliera Maria Chiara Mori hanno presenziato, a sottolineare come il materiale donato sia fondamentale per proseguire il percorso educativo dei bambini durante il ricovero, offrendo loro strumenti e risorse che li avvicinano alla normalità della vita scolastica.

m.s.