Zona Porta Nord e stazione: "Parcheggi quasi sempre pieni. E per i disabili posti introvabili"

Mentre proseguono le contestazioni da parte del Comune di Modena e Federconsumatori sulle modalità adottate da Aldi per limitare l’accesso al parcheggio di via Montalcini, il tema della fame di spazi adibiti alla sosta si allarga alla zona Porta Nord e alle aree adiacenti alla Casa della Comunità G.P. Vecchi (ex Casa della salute). Per pendolari diretti alla vicina stazione dei treni, lavoratori del quartiere e pazienti del Centro medico, trovare un posto in cui lasciare le proprie auto, specialmente per diverse ore, è diventato sempre più difficile.

"Io ho il contrassegno per disabili – commenta Gesmondo Michele – ma in questa zona non riesco mai a trovare parcheggio, quindi molte volte, quando devo recarmi al Centro medico per fare un esame oppure una visita di controllo, devo chiamare mia figlia per farmi accompagnare e poi farmi venire a prendere. Già è difficile trovare parcheggio normalmente, ma per me ancora di più, ho notato che spesso anche le auto senza autorizzazione si fermano nei posti riservati alle persone con disabilità". Nonostante il parcheggio interrato e gratuito messo a disposizione dalla Casa della Comunità di via Montalcini, infatti, molti modenesi segnalano ancora la necessità di aumentare il numero di posti auto.

"Di solito lascio la macchina nel parcheggio interno della struttura – afferma Rossano Zanichelli – lo spazio esterno è troppo piccolo e sempre pieno, per questo potrebbero fare un piano in più, certe volte non si trova uno spazio libero neanche lì e mi capita di vedere auto parcheggiate anche in doppia fila oppure in zone vietate. Soprattutto dovrebbero mettere a disposizione più posti riservati ai disabili, ce ne sono solo tre o quattro e invece sarebbe bene riservarne almeno il doppio".

Nel frattempo, comunque, il Comune di Modena si sta attivando per mettere a disposizione il prima possibile un parcheggio pubblico su via Montalcini, già pronto e in attesa di essere gestito, nella speranza di migliorare la viabilità e poter dare ai cittadini maggiori possibilità di trovare parcheggio in zona.

Il fulcro del problema è il parcheggio dietro la stazione, sempre pieno. Da qui la tentazione di molti di lasciare l’auto nei vicini supermercati che, per ’difendersi’ dagli accessi impropri, applicano regole giudicate discutibili. "Ogni volta che devo prendere un treno mi faccio accompagnare – confessa Valeria De Leo, pendolare – non prendo mai la macchina, però effettivamente il parcheggio di Porta Nord è quasi sempre al completo, è difficile trovare dei posti liberi, quindi capisco il problema". Una situazione complessa e di difficile gestione, che vede molti modenesi costretti a ricorrere a mezzi alternativi, oppure a cercare parcheggio in zone più lontane.

"Io uso molto la bicicletta – confessa Laura Andrighetti, residente nel quartiere di Torrenova ma cliente del supermercato Aldi – però credo che la mancanza di parcheggi pubblici sia un problema che riguarda tutta Modena. Lavoro nei pressi della stazione piccola e anche lì ogni giorno riscontro gli stessi problemi".