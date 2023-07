Ballo delle debuttanti a Modena, la magia si rinnova

Modena, 29 luglio 2023 – Una serata speciale e attesissima ogni anno. Si è celebrata ieri sera nella splendida cornice del cortile d’onore dell’Accademia militare la tradizionale cerimonia del Mak p – 100. Un ‘passaggio’ che arricchisce ulteriormente il percorso di crescita dei futuri Ufficiali dell’Esercito. La cerimonia era stata rinviata a causa della violenta ondata di maltempo che ha duramente colpito la Romagna lo scorso 19 maggio, in segno di solidale cordoglio ai familiari delle vittime e di vicinanza a tutta la popolazione romagnola. Come ha spiegato una delle dieci allieve che ha preso parte al ballo di gala, la cerimonia è una di quelle tradizioni che, nel tempo, si è evoluta come espressione del cambiamento. Infatti dagli anni ’60 si è arricchito della partecipazione delle “debuttanti”, principalmente giovani diciottenni modenesi - che ben presto si estese a tutta Italia, fino ad arrivare ad oggi, con la partecipazione al ballo di alcune Allieve.